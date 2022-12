Djorkaeff: “L’Inter rischia di rimpicciolirsi. Ai nerazzurri manca un campione”

Queste le sue considerazioni: «Nel calcio italiano si dice sempre “cambiamo” e poi nulla cambia mai. Le squadre italiane ora non fanno più paura. L'Inter? È in una situazione un po’ a rischio. È sempre una società forte ma l’impressione è che si stia rimpicciolendo. I campioni sono pochi. I giocatori sono bravi ma non c’è un campione che cambi la partita. Mi piace Lautaro però manca il talento top».