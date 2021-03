Shakhtar, Dodò: “Inter solida ma noi abbiamo giocato alla grande. Lukaku e Lautaro…”

Il difensore dello Shakhtar Donetsk Dodò è tornato a parlare del doppio incrocio in Champions League con l'Inter

"Allo Shakhtar giochiamo non solo un calcio offensivo ma soprattutto un calcio libero e dinamico. Sia il mister sia i calciatori mi hanno accolto benissimo e con l'aiuto dei più esperti sono riuscito a diventare quello che sono adesso. Non sono solo compagni di squadra ma anche amici molto vicini a livello umano. Siamo stati protagonisti di due grandi partite contro il Real Madrid, ma abbiamo giocato alla grande anche contro l'Inter. Ci sentiamo prontissimi per le grandi sfide e siamo preparati per affrontare qualsiasi avversario.