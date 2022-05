Dolce e Gabbana: “Milano cresce anche grazie al calcio. Cotone Milan, seta Inter”

Gli stilisti Dolce e Gabbana hanno detto la loro su Milano protagonista della volata scudetto con Inter e Milan

«Il calcio è indubbiamente un business importante che, come la moda e il design, genera un indotto notevole su Milano e più in generale per l’Italia. Milano è una città che fa della frenesia e della vitalità i suoi punti di forza e rappresenta un’importante vetrina sul mondo per lo stile e la creatività made in Italy. Giugno sarà un mese di grande fermento per la città e per noi sicuramente impegnativo. A partire dal Salone del Mobile durante il quale presenteremo la nostra nuova Collezione Dolce&Gabbana Casa. Ci aspettiamo molto da questa e dalle altre manifestazioni e siamo certi che Milano, con l’energia che oggi più che mai la rende unica, fiorirà in creatività, talento, voglia di vivere e di crescere».