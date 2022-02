Domenghini: “Inter, sensazioni buone per il Liverpool. In Serie A è la più forte”

Il grande ex nerazzurro ha parlato della gara di Champions League e del percorso in campionato della squadra di Inzaghi

Angelo Domenghini vede un'Inter che può farcela anche in Champions, contro il Liverpool. Il grande ex nerazzurro ne ha parlato ai microfoni di TMW: "Le sensazioni sono buone, l'Inter sta giocando un buon calcio, è forte in tutti i reparti e la difesa è sostenuta anche da ottimi centrocampisti che sanno gestire la partita. Davanti poi ci sono 3-4 giocatori tra cui scegliere e che fanno la differenza".

"In casa, loro sono fortissimi. Ma intanto a San Siro l'Inter deve giocare la sua partita tranquilla, è chiaro che il Liverpool come tutte le squadre inglesi, ha più 'birra' rispetto alle nostre ma in un confronto andata e ritorno ci sono tanti aspetti da considerare. Come sempre sarà molto importante non subire gol in casa, poi in trasferta andranno aspettati a metà campo. La favorita per me è l'Inter".