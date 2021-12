Inter, dominio nonostante l’emergenza in difesa: “Per Inzaghi niente di più bello quando…”

Una vittoria netta, dominante. L'Inter non ha lasciato scampo allo Spezia, nonostante l'emergenza nel reparto difensivo

Una vittoria netta, dominante. L'Inter non ha lasciato scampo allo Spezia, nonostante l'emergenza nel reparto difensivo. Una notizia molto importante per Simone Inzaghi:

"Simone Inzaghi si è ritrovato in emergenza in difesa, con soli due difensori puri su sei in rosa arruolabili. Eppure, ha dominato la partita, proponendo i soliti meccanismi. E per un tecnico non c’è niente di più bello quando chi gioca meno dimostra di sapersi prendere la scena al momento giusto".