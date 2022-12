Domizzi: “Napoli pronto per lo scudetto. Handanovic? E’ intelligentissimo”

Intervenuto ai microfoni di TMW, Maurizio Domizzi, ex calciatore, ha parlato così del Napoli e della corsa scudetto: "I numeri e le prestazioni dicono che potrebbe senz'altro essere l'anno buono per lo scudetto. C'è da tenere presente di un campionato, vista la formula dovuta al Mondiale, molto anomalo e che quindi si ripartirà da zero a gennaio. Ovvio però che il margine che ha preso è importante e che la struttura di gioco e la sicurezza che ha acquisito in questi mesi lo faranno partire di nuovo davanti alle altre".