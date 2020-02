Domuschiev (Pres. Ludogorets): “Inter? Mi piace più della Juve. Per l’Europa League sono fiducioso”

Kiril Domuschiev, presidente del Ludogorets, ha parlato ai microfoni di Sportal.bg in vista della sfida valida per i sedicesimi di Europa League contro l’Inter di Antonio Conte: “Non giocano i soldi. Ricordo la sfida contro il PSG a Parigi, finita 2-2 con il gol di Di Maria nel recupero. Abbiamo bisogno di fortuna. Sono ottimista per quanto riguarda la sfida contro i nerazzurri. In questo momento mi piace più l’Inter della Juve. Queste partite rappresentano una festa del calcio in Bulgaria e a Razgrad“.