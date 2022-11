Donadel: “Vanoli al Venezia? All’Inter e al Chelsea ha avuto grandi responsabilità”

Le parole a proposito dell'ormai ex collaboratore di Antonio Conte che riparte dal Venezia come allenatore in prima

Daniele Vitiello

Paolo Vanoli è il nuovo allenatore del Venezia. L'ex collaboratore di Antonio Conte (lo ha accompagnato anche nel biennio all'Inter) si è rimboccato le maniche ed è pronto a mettersi al lavoro. Di lui ha parlato Marco Donadel, che lo ha incontrato nel corso dell'esperienza alla Lokomotiv Mosca.

Queste le sue considerazioni: "In ogni parte del Mondo si fa calcio alla stessa maniera, magari con problematiche diverse ma la base è sempre la stessa. Per questo non condivido che fa una valutazione basata sull'esperienza in Italia di Paolo. Il Venezia ha preso un tecnico che ha lavorato negli ultimi anni con Antonio Conte, prima al Chelsea e poi all'Inter, con grande autonomia e grandi responsabilità nel lavoro quotidiano di questi due club. Subito dopo è stato chiamato dallo Spartak Mosca con il quale ha vinto l'ultimo trofeo prima dell'inizio del conflitto in Ucraina e la sospensione delle comepetizioni. Si tratta di una persona molto intelligente e per questo ribalterei la prospettiva alla base di questo legame".

Ovvero?

"Non punterei tanto sul perché il Venezia lo abbia scelto, ma più sul perché Vanoli abbia accettato. Se lo ha fatto è perché è sicuro di poter far bene. Il Venezia ha qualità importanti nonostante le difficoltà di questo avvio di stagione e conoscendolo ne è consapevole pienamente anche lui. Ricordo che quando andammo insieme allo Spartak, nel quale io ero il suo secondo, passammo i mesi precedenti al via della stagione a studiare le ultime stagioni del club per capirne ogni aspetto possibile".

Quali le sue qualità migliori come allenatore?

"Detto che a dare etichette è una passione della stampa più che degli addetti ai lavori, penso che il suo sia un profilo internazionale. Il suo lavoro con Conte gli abbia insegnato cosa significa la gestione dei calciatori di varie nazionalità e con curriculum di livello. In più non dimentichiamoci che prima di Chelsea e Inter ha lavorato molto bene per circa sei anni con le varie Nazionali".