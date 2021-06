Donadoni: “Barella impressionante. Ma non deve cambiare il suo modo di essere”

Tanti elogi per il centrocampista dell'Inter anche da un altro ex ct che ha parlato di lui come di un uomo a servizio della squadra

Eva A. Provenzano

Pure Donadoni è d'accordo con Marcello Lippi sull'uomo decisivo ai prossimi europei. L'ex ct ha sottolineato: «Non mi sembra ci sia un singolo che spicca sugli altri, semplicemente perché è il gruppo l’arma vincente di questa squadra».

«Se proprio dovessi indicare un nome, be’, non si può negare che Barellasia quello che ha fatto progressi più notevoli. Ha dimostrato temperamento, coraggio, voglia, fisicità. È impressionante. L’importante è che non cambi mai il suo modo di essere e che questo suo contributo sia sempre collaborativo e al servizio della squadra, e non si trasformi in egocentrismo, ma non credo che ci sia questo pericolo», ha aggiunto sul centrocampista dell'Inter.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)