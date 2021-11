Donadoni: “L’Inter è solida e ha tanta gente che può fare la differenza”

Le parole dell'ex calciatore: "Mi piace la costanza di rendimento, che noto anche nei singoli: Barella, ad esempio, non va mai sotto la media"

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Roberto Donadoni, ex calciatore, ha parlato così del momento dell'Inter: “Per me ha una delle migliori rose del campionato. Se non c’è Dzeko, c’è Correa. Se non c’è Lautaro, c’è Sanchez. Tutta gente che può fare la differenza e aumentare il tasso tecnico all’interno di una partita. E poi c’è un gioco collaudato, ognuno sa quello che deve fare. Mi piace la costanza di rendimento, che noto anche nei singoli: Barella, ad esempio, non va mai sotto la media, e questo vale anche per Brozovic o per i tre difensori. Sono solidi, ecco l’aggettivo giusto”.