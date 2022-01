Donadoni: “L’Inter è la più forte del campionato: Milan, derby importante per…”

Le dichiarazioni dell'ex calciatore e allenatore sul Milan e sul derby contro l'Inter in programma nel prossimo turno

"Stare al palo e vedere giocatori del calibro di Vlahovic finire altrove può dare fastidio, però il tifoso rossonero deve prendere atto che il club va per la sua strada. Una strada che ti ha riportato in Champions dopo anni e ti vede oggi al secondo posto".

In estate il Milan rischia fortemente di perdere a zero sia Kessie che Romagnoli. Dopo Donnarumma e Calhanoglu... Non è un po’ troppo?

"La società si è comportata in modo coerente, ma per un accordo bisogna essere in due. Chiaro che non monetizzare con una cessione quattro profili del genere sarebbe un vero peccato a livello di cassa. Mentre sul piano tecnico, non si può negare che il Milan abbia, per esempio, sostituito Gigio alla grande con Maignan e sia nella stessa posizione di classifica dello scorso anno".