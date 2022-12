Donadoni: “Grande occasione Napoli ma occhio a Milan e Inter. Giroud e Lukaku…”

"La pausa per il Mondiale ha dato tempo a chi insegue di recuperare “pezzi” fondamentali, nulla è deciso. Il Napoli ha la grande occasione, ma guai a pensare di poter gestire: occorre partire forte come nei mesi scorsi. Chi può risalire? Milan e Inter: già lo scorso campionato, giocandosi lo scudetto fino all’ultimo turno, hanno mostrato una competitività maggiore rispetto alle altre. Se Giroud sarà gestito bene fisicamente, potrà trascinare il Milan come ha fatto finora; mi aspetto una crescita da De Ketelaere, sono curioso di vederlo da prima punta. L’uomo in più dell’Inter? Lukaku, ha già guidato i compagni a uno scudetto..."