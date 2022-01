Donadoni: “Scudetto? Il Milan ha ancora tempo. La partita con lo Spezia…”

Le parole dell'allenatore: "Il Milan ha ancora tempo per lo scudetto. Spezia? Il Milan ha lasciato qualcosa sul campo"

Intervenuto ai microfoni de Il Messaggero, Roberto Donadoni, ex calciatore e oggi allenatore, ha parlato così del momento del Milan dopo la sconfitta contro lo Spezia: «Il Milan ha ancora tempo per lo scudetto. Sicuramente lunedì contro lo Spezia è stato commesso un passo falso che può lasciare degli strascichi. Però bisogna sempre vedere il bicchiere mezzo pieno ed avere la reazione adeguata a quella che è stata un'ingiustizia sportiva unitamente alla prestazione della squadra, come ha detto Pioli. Il Milan, infatti, ha lasciato qualcosa sul campo. La gara poteva essere gestita meglio»