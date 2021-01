Donati: “Eriksen è forte, ma per l’intensità che vuole Conte è normale che…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Donati, ex centrocampista del Milan e oggi commentatore tecnico per DAZN, ha detto la sua sull’impiego di Christian Eriksen in qualità di regista basso davanti alla difesa come vice Brozovic. Ecco le sue parole:

“Lui è un giocatore forte, ma per l’intensità che vuole Conte da tutti i suoi giocatori, è normale che sembra entrarci poco. Non gli si può chiedere di pressare a tutto campo, le cose che fa le fa bene, ma sono diverse dall’idea che ha Conte. Vero che però una stagione può cambiare in un attimo, quindi tutto può essere“.

(Fonte: TMW Radio)