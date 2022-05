Donati: “Dybala? Al Milan non lo vedrei bene. Tra Inter, Napoli e Roma…”

Massimo Donati, ex calciatore, ha parlato del futuro di Paulo Dybala. Al termine della stagione l'argentino sarà svincolato

Massimo Donati, ex calciatore, ha parlato a TMW Radio del futuro di Paulo Dybala: "L'impressione è che è un giocatore che se sente la fiducia è un fenomeno. La flessione è iniziata quando è stato messo in dubbio il suo potenziale. Si deve sentire importante e amato. La destinazione non importa, l'importante che lo facciano sentire il più forte. E lo rivedremo a grandi livelli. Non lo vedrei bene al Milan, nell'Inter sarebbe un fac-simile di Lautaro, lo vedrei bene sia al Napoli che alla Roma, dove può diventare un beniamino".