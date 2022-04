Donati: “L’Inter è tornata a mille all’ora, difficile per tutti ora affrontarla”

Ospite di 1 Football Club - 1 Station Radio, Massimo Donati, ex centrocampista del Milan, ha commentato la vittoria dell'Inter ieri nel derby

“Per il momento dell’Inter che sembra tornata quella di inizio stagione, un po’ sì. Il risultato è troppo pesante, ma la prestazione è quella del principio. Ora è tornata a mille all’ora, è difficile per tutti affrontarla. Non è mai piacevole per l’altra squadra perdere un derby con tre gol di scarto”.