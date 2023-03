Champions, Donnarumma: “PSG eliminato, questione di dettagli. Incazzati ma…”

Il club francese è stato eliminato per la quinta volta in sette anni agli ottavi. Alla fine della gara col Bayern ha parlato il portiere

Il PSG è stato eliminato agli ottavi, per la quinta volta in sette anni. Donnarumma, portiere del club francese, ha parlato ai microfoni di Skysport alla fine della partita contro il Bayern Monaco: «In Champions è questione di dettagli, non abbiamo sfruttato le occasioni e poi abbiamo preso gol. Si tratta do una delusione immensa, siamo incazzati, delusi, ma adesso dobbiamo pensare al campionato e non lasciare niente al caso».