Champions, Milan-PSG: bordate di fischi per Donnarumma e un super dollaro

Il portiere della Nazionale italiana è arrivato a San Siro per la gara di Coppa. Non gli è stato perdonato l'addio del 2021

Era attesa una calda accoglienza per Donnarumma e si è sentita tutta. All'ex portiere del Milan, arrivato a San Siro col PSG per la partita di Champions, sono stati riservati fischi, cori e non solo. Al portiere dell'Italia, che ha lasciato il club rossonero nel 2021 e che non aveva trovato l'accordo per il rinnovo con la società, non è stato mai perdonato l'addio. Il trasferimento a Parigi è stato ritenuto un vero e proprio tradimento.