Donnarumma: “Abbiamo visto tutti il percorso dell’Inter l’anno scorso, col City…”

Nel corso di un'ampia intervista concessa a Sport Mediaset, Gianluigi Donnarumma ha parlato così della lotta scudetto in Serie A:

"Il Napoli può dire la sua, il Milan è molto molto forte, l'abbiamo nel girone, sarà una partita durissima e penso che faranno molto bene. E poi c'è l'Inter, abbiamo visto il percorso che ha fatto ed è arrivata in finale giocando alla pari col City, anche l'Inter può dire la sua. In Italia siamo in buone mani, c'è anche la Lazio"