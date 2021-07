Donnarumma: “Sapete tutti da dove siamo partiti: ci meritiamo questi Europei”

Le parole del numero uno della Nazionale dopo la vittoria in finale a Wembley contro l'Inghilterra

Gigio Donnarumma è stato premiato come miglior giocatore di Euro 2020. Dopo la vittoria in finale a Wembley contro l’Inghilterra, il portiere degli Azzurri ha parlato così a Rai Sport: “Siamo stati straordinari, siamo felici, come dice sempre Acerbi mancava 1 cm e ce l’abbiamo fatta, sapete tutti da dove siamo partiti. Ce lo meritiamo tutti. Poteva ammazzarci il gol a freddo, ma quelli non siamo noi, noi non molliamo mai, può capitare prendere gol, ma siamo stati spettacolari, grandiosi. Ci meritiamo tutto questo. Dopo Buffon? Gigione è il più forte di tutti, io cerco sempre di farmi trovare pronto e lavorare al 100%, lui è il numero uno e vedremo dove arriverò io”.