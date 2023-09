Donnarumma: “Le italiane in CL andranno lontano, l’Inter può dire la sua. Il Milan…”

Come vedo le italiane in Champions quest’anno?

Molto bene e lo si è visto anche dallo scorso anno con il Milan in semifinale e l’Inter in finale. Anche il Napoli che è uscito ai quarti. Le vedo bene e penso che andranno lontano perché sono squadre molto forti, compresa la Lazio.

-La più forte tra le squadre italiane?

L’anno scorso il Napoli ha fatto un grandissimo campionato e ha fatto bene in Europa, ha giocato alla grande e potrà dire la sua anche quest’anno anche se è partita un po’ male. Il Milan è molto forte, ce l’abbiamo nel girone e sarà una sfida durissima. L’Inter ha giocato alla pari col City in finale e può dire la sua. La Lazio ha iniziato molto bene pareggiando con l’Atletico Madrid con il gol del mio amico Provedel. Siamo messi bene in Italia.

Il cambio di CT tra Mancini e Spalletti?

È stato duro, non ce l’aspettavamo ma dobbiamo solo ringraziare mister Mancini per quello che ci ha dato e per quello che abbiamo fatto. Abbiamo fatto la storia vincendo l’Europeo. Io ho un ottimo rapporto con lui, lo sento spesso e gli faccio un grande in bocca al lupo per il futuro. Con Spalletti penso che faremo grandi cose perché è un grande allenatore, che fa giocare bene le sue squadre. Ci toglieremo grandi soddisfazioni con lui. Non lo conoscevo di persona, sapevo che era un grande allenatore ma vedendolo da vicino ho percepito ancora di più la sua grandezza.

(Fonte: Mediaset)

