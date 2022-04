Donnarumma: “Dualismo con Navas? Le cose devono cambiare. Scudetto? Tifo Milan”

Il portiere ha parlato del titolo appena conquistato dal Psg e ha fatto un bilancio della sua prima stagione in Francia

In un'intervista a Sky Sport, Gianluigi Donnarumma ha parlato del titolo appena conquistato dal Psg e ha fatto un bilancio della sua prima stagione in Francia. "La vittoria del decimo titolo era un obiettivo, ci dispiace per la Champions. È stata una bella soddisfazione. Per me si è trattato di un anno di ambientamento, ma sono davvero contento per com'è andata. Ci dispiace aver dato una delusione ai nostri tifosi in Champions, ma proveremo a rifarci. Scudetto? Vorrei il Milan campione d'Italia. Sento spesso i miei compagni, gli auguro di vincere lo scudetto perché stanno facendo una grandissima stagione e Pioli sta lavorando molto bene".