Donnarumma: “Il rigore parato a Saka? Non avevo capito che avevamo vinto. Sul Milan…”

Gianluigi Donnarumma, oltre a parlare dell'addio al Milan, ha svelato un curioso retroscena successivo alla parata decisiva su Saka

"Futuro? Vediamo in questi giorni, parlerò di tutto. Posso dire che sarò sempre legato al Milan e ai colori rossoneri. Ora mi godo la festa, poi domani sarò in vacanza. Ringrazio tutti coloro che mi hanno sempre dato affetto e spero di averlo ripagato. Io l'eroe dell'Europeo? Ancora devo realizzare tutto. Domani torno a casa e mi godrò tutta la famiglia. L'ultimo rigore parato? Non ho esultato perché non avevo capito che avevamo vinto. Ho guardato l'arbitro per capire se il VAR aveva dato l'ok e ho capito che avevamo vinto solo quando ho visto i miei compagni esultare. Il Pallone d'Oro? Ne sento parlare ma non ci penso".