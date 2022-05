Italia, Donnarumma: “Orgoglioso dello scudetto del Milan, hanno fatto un lavoro incredibile”

Donnarumma, portiere dell'Italia e del PSG, si è complimentato con il suo ex Milan per la vittoria dello scudetto davanti all'Inter

Intervenuto in conferenza stampa a Coverciano in vista della partita di mercoledì contro l'Argentina, Gianluigi Donnarumma, portiere dell'Italia e del Paris Saint-Germain, si è complimentato con il suo ex Milan per la vittoria dello scudetto davanti all'Inter: