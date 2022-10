Doping, Palomino rifiuta il patteggiamento: data del processo entro il 25 ottobre

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, José Palomino ha deciso di non patteggiare per la vicenda che lo ha visto risultare positivo al Clostebol Metabolita durante un controllo a sorpresa a luglio a Zingonia. Il difensore dell'Atalanta, durante la deposizione, ha sostenuto la tesi della contaminazione accidentale e, per questo, ha deciso di non patteggiare. La sua controfferta è stata ritenuta inadeguata e ora si andrà a giudizio: la data del processo è stabilita entro il 25 ottobre.