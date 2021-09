Dzeko era sì un obiettivo, ma non la prima scelta: il retroscena sul dopo Lukaku

Tutta la verità sulla strategia di mercato dell'Inter in estate dopo l'addio di Big Rom, ceduto al Chelsea

Edin Dzeko era da tempo nel mirino dell'Inter ed era un nome fatto anche da Simone Inzaghi alla società, prima dell'addio di Romelu Lukaku. Il belga è poi partito destinazione Chelsea e la società nerazzurra ha chiuso per il bosniaco e il Tucu Correa. Ma prima - come rivelato da Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia e della Gazzetta dello Sport - l'Inter aveva una prima scelta diversa per l'attacco: Duvan Zapata. Era la priorità davanti, ancora prima di Dzeko, ma l'Atalanta non ha voluto cedere il colombiano.