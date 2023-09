Giornale – La doppia Inter non esiste. Sommer? Handanovic di gol così non ne ha mai presi

"La verità è che la doppia Inter non esiste, la coperta in attacco è pericolosamente corta e in porta quest’anno non ci sono certezze. Appena hanno cominciato a tirargli contro, Sommer ha cominciato a prendere gol (...). Questione di un’azione e il pareggio arriva davvero: merito di Bajrami o più precisamente colpa di Sommer, impacciatissimo sul suo palo. Un gol che se l’avesse preso Handanovic… ma Handanovic di gol così non ne ha mai presi".