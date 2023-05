Inter, la doppia sfida di Lukaku e Brozovic: ribaltare le scelte per l’euroderby

"In porta tornerà Onana, in difesa Bastoni e Darmian - anche perché D’Ambrosio è rimasto a Milano a causa dell’affaticamento accusato al Bentegodi: in questo momento e con Skriniar out non è il caso di rischiare - e a centrocampo Barella. Restano un paio di dubbi. Ad esempio, è da capire se Acerbi sarà confermato, con De Vrij nuovamente out".

"E se in mediana il giro in panchina, stavolta, toccherà a Mkhitaryan. Attenzione, Calhanoglu insieme a Barella sarà in campo dall’inizio con il Milan. Se l’armeno stasera non sarà titolare significa che le sue quotazioni sono più alte per la Champions. E allora Brozovic, come Lukaku, affronterà la Roma anche con l’obiettivo di ribaltare le scelte per l’Euroderby".