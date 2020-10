Doppia sfida col Real decisiva. Per Madrid l’Inter potrebbe contare su un grande recupero

Alla luce degli ultimi risultati, in vista della rincorsa agli ottavi di finale, per l’Inter, diventa importantissima la doppia sfida contro il Real Madrid, a cominciare dalla partita di martedì in Spagna. Il girone B è molto equilibrato e servirà ogni fattore utile. Come, per esempio, il ritorno di Milan Skriniar:

“Se avesse vinto il Borussia Mönchengladbach, il girone sarebbe diventato ancora più complicato. Resta il fatto che il doppio confronto con le Merengues è diventato ancora più decisivo. Sergio Ramos e compagni saranno assetati di punti, ma è perfino superfluo sottolineare come l’Inter non possa permettersi di perdere entrambe le sfide. Se non altro a Madrid potrebbe esserci finalmente Skriniar, che ieri ha fatto ritorno in Italia e che, in serata, si è sottoposto ad un tampone. La speranza è che il ritorno alla negatività sia imminente“.

(Fonte: Corriere dello Sport)