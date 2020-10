EDICOLA / TS: Inter, solo Lukaku. Il belga pareggia al 90esimo con il M’gladbach

La prima pagina di TuttoSport è divisa in due: da una parte il pari della squadra interista in Champions e dall’altra la vittoria dell’Atalanta ‘spaziale’ di Gasperini. Sulla squadra di Conte il giornale torinese dice: “Inter, solo Lukaku. Nerazzurri in vantaggio, poi il Borussia ribalta il risultato, ma il belga al novantesimo va ancora a segno: 2 a 2. Real, clamoroso tonfo con lo Shakhtar a Madrid”. Nel taglio si parla del rientro di Ronaldo dopo essere stato positivo al covid19.