CorSera: “Inter, possibile doppio addio in estate. Una la chiave per progredire”

Acquisti, rinnovi e cessioni: il prossimo mercato estivo potrebbe portare numerose novità in casa nerazzurra

L'Inter oggi è un instant team, progettato per vincere subito. Per durare ha necessità di rinnovarsi, di investimenti. Il primo passo sono i rinnovi di Marotta, Ausilio e Baccin che potrebbero essere annunciati oggi. La chiave per progredire è il mercato. A giugno potrebbero arrivare una doppietta di cessioni Se si vuole competere, non solo accontentarsi in Europa, e se si vuole restare ai vertici in Italia, cosa per nulla scontata, servono investimenti giusti".