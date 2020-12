Ceccarini: “Marotta studia il doppio colpo ‘bianconero’. Gomez? Inter giusta: PSG e Atletico…”

Niccolò Ceccarini, giornalista e noto esperto di mercato, ha parlato delle possibili mosse dell’Inter nell’imminente mercato di gennaio nel suo consueto appuntamento con l’editoriale su TuttoMercatoWeb:

“Gennaio ma anche giugno, nel senso che in questi mesi alcuni club programmeranno il lavoro anche per il futuro. È il caso dell’Inter che sta pensando a come rinforzare ulteriormente il suo organico. Il club nerazzurro sta guardando con decisione in casa Udinese dove i pezzi pregiati non mancano di sicuro. E in cima alla lista i due nomi sono quelli di Musso e De Paul. Entrambi stanno facendo benissimo e l’Inter sarebbe intenzionata a prenderli. È chiaro che per poter fare un investimento del genere serviranno cessioni. L’Udinese è una società che non fa sconti, li valuta molto e quindi questo sarà un problema non da poco. Resta la certezza che dal punto di vista tecnico Musso e De Paul sono considerati due giocatori per rendere l’Inter ancora più competitiva e per questo la società sta pianificando la strategia per tentare l’assalto. Il tempo non manca.

Chi farà parlare molto di sé nelle prossime settimane è senza dubbio il Papu Gomez. L’addio è molto vicino e in tanti hanno iniziato a sondare il terreno per capire la fattibilità dell’operazione e la volontà del calciatore. La Juventus in questo momento non è in corsa come ha anche fatto capire Fabio Paratici. L’attaccante argentino non si vorrebbe allontanare da Bergamo ed ecco che le ipotesi Milan o Inter potrebbero essere quelle giuste. Più difficile oggi pensare ad una destinazione all’estero, al momento il Paris Saint Germain e l’Atletico Madrid del suo ex allenatore Simeone restano due suggestioni”.