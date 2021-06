Reuters – Inter, doppio bond da 375 mln, Suning chiude accordo entro ottobre

Chiuso l'accordo con Oaktree, la famiglia Zhang è pronta a valutare nuove strategie per il futuro dell'Inter

La famiglia Zhang continua a cercare soluzioni che possano favorire la situazione economica del club nerazzurro. Suning continua a lavorare sul doppio bond da altri 375 milioni, staccato in due tranche e in scadenza nel dicembre 2022. La Reuters ha intercettato una fonte non specificata secondo cui il rifinanziamento dovrebbe concludersi già per la fine di ottobre.