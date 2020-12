Ex all. del Santos: “Gabigol? L’Inter era un club molto instabile. Lì sono arrivati altri…”

Dorival Júnior, ex tecnico del Santos, ai microfoni di Goal.com, ha parlato delle difficoltà riscontrate da Gabigol all’Inter. “Era un club molto instabile. Quando arrivi in ​​una nuova casa, la difficoltà è naturale. Era un ambiente molto diverso da quello che c’era al Santos“, dice l’allenatore. “All’Inter sono arrivati ​​anche altri giocatori e non si sono affermati. Qui in Brasile non ha più bisogno di mostrare niente. Basta confermarsi”.

“E in Europa non ha mai avuto continuità. Giocando, certo, l’avrebbe trovata, ma in nessun momento ha avuto la fiducia degli allenatori come qui perché tutti gli allenatori qui sono ben consapevoli delle sue potenzialità“.

(Goal.com)