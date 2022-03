Dossena: “Dybala caso che deve far riflettere. Serve a tutte le squadre ma…”

Le parole dell'ex calciatore a proposito di quanto accaduto nelle ultime ore all'argentino finito anche nei radar Inter

Nel corso dell'intervista a Tuttomercatoweb.com Beppe Dossena ha parlato del caso Dybala e ha detto: "E' un caso deve far riflettere giocatori, procuratori e società. Il Milan è il capofila di un movimento che non guarda in faccia nessuno e che non scende a compromessi. I rossoneri hanno dimostrato che nel mondo ci sono i giocatori giusti, servono quelli che mettono in campo tutto e se non lo fanno il Milan insegna che ci possono essere altre strade"