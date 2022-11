Dossena: “Napoli? Contro l’Inter sarà importante non perdere per due motivi”

Andrea Dossena, ex calciatore del Napoli, ha parlato a Radio CRC anche della sfida del 4 gennaio tra i partenopei e l'Inter

"Alla ripresa, il 4 gennaio contro l’Inter sarà importante non perdere per consolidarsi, frenare una rivale e poi vincere significa ripartire come hai smesso e sotto l’aspetto psicologico sarà importante ripartire col piede giusto".