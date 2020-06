RIVALI/ Napoli, l’ex Dossena: “Inter? Conte vuole squadra subito esplosiva. La favorita…”

L’ex calciatore del Napoli Andrea Dossena è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live in merito alla semifinale di ritorno tra Napoli e Inter: “Napoli-Inter? Trovare dei favoriti in questo momento è molto difficile perché si è reduci da una situazione particolare. La stazza fisica incide e il Napoli potrebbe essere avvantaggiato ma sappiamo che Conte lavora moltissimo per avere una squadra esplosiva da subito. Vincere un trofeo a Napoli è qualcosa che ti rimane dentro per sempre, è uno dei ricordi più belli legati alla mia carriera”