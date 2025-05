Juve, un giudizio su Yildiz

"Conte certamente estrae il meglio dal talento. Se arrivasse Conte, è uno che spreme anche il talento, forse lo esaspera ma ne spreme anche i contenuti che forse ancora non ha espresso. In Italia tendiamo a proteggere, coccolare i campioni e i ragazzi ma facciamo dei danni, perché all'estero non succede questo. Se deve andare in campo ci va, se deve essere esaltato viene fatto, così come criticato. Per conoscerti devi andare sulla strada e vedere, e ogni tanto sbattere il muso non fa male".