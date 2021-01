CdS – Dossier Inter sul tavolo, Suning ascolta offerte: con i fondi in ballo difficile che…

Il Corriere dello Sport di oggi insiste sull’ipotesi di cessione dell’Inter da parte di Suning. Per il quotidiano, ci sarebbero pochi margini per vendere le quote di minoranza senza una prospettiva di avvicendamento. Si legge nel focus: “A Nanchino, al di là delle smentite, il dossier Inter è sul tavolo e si ascoltano le offerte degli investitori. Con la consapevolezza che, in ambienti finanziari, la ricerca di un socio di minoranza è spesso interpretata come la volontà di capire l’interesse del mercato per la cessione dell’intero asset. E proprio in quest’ottica l’operazione da mettere in piedi potrebbe prevedere l’ingresso di un partner di minoranza che però avrebbe tempistiche già definite per l’acquisizione della maggioranza. Quando in ballo entrano i fondi di private equity è difficile che arrivi un investimento da centinaia di milioni senza che ci sia un controllo della governance del club”.