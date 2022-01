Il dott. Ruggero: “Osimhen ci ha chiesto una nuova maschera. Pronta per l’Inter”

Le parole dell'ortopedico: "Per la partita contro l'Inter ci sarà una maschera di tipo diversa che consentirà a Osimhen di muoversi con maggiore scioltezza"

Intervenuto ai microfoni di Tele A, Roberto Ruggero, ortopedico, ha annunciato che presto Victor Osimhen, centravanti del Napoli, indosserà una nuova mascherina protettiva: "E' molto felice perché la maschera protettiva gli sta consentendo di giocare. Per Venezia non cambierà nulla, ma tra quindici giorni indosserà una maschera diversa, più leggera, meno invasiva. Per la partita contro l'Inter, di conseguenza, ci sarà una maschera di tipo diversa che consentirà a Osimhen di muoversi con maggiore scioltezza. La richiesta è partita dallo stesso calciatore e noi abbiamo deciso di accontentarlo. Potrà giocare tranquillamente novanta minuti. Dopo un po' non se ne accorgerà nemmeno. La indosserà ancora per ottanta, novanta giorni. Sono certo che questa squadra lotterà per il primo posto".