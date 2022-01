Dotto: “Bonucci in Supercoppa? Magari al posto suo avrei fatto lo stesso, non so”

Così il giornalista sui fatti in Supercoppa: "Bonucci ha molta personalità e fa fatica a frenarla: qui non ci è riuscito"

Intervenuto in collegamento con la Domenica Sportiva, Giancarlo Dotto, giornalista, ha parlato così del pareggio tra Atalanta e Inter: "Partita di una bellezza micidiale. Alcuni amici interisti che ho sentiti erano delusi per questo pareggio: ma dico siete pazzi? Potevate anche vincere, ma avete dimostrato la vostra solidità. L'Inter ha dimostrato di saper giocare qualunque partita e ha un grande portiere: ne esce più che mai forte. Bonucci in Supercoppa? Non me la sento di dire se ha sbagliato o meno, troppo facile giudicare da fuori. Bonucci ha molta personalità e fa fatica a frenarla: qui non ci è riuscito. Agli occhi del mondo è risultato un gesto imperdonabile, ma magari al posto suo avrei fatto lo stesso, che ne so".