Dotto: “Milan, clamorose le perdite di Donnarumma e Calhanoglu. Lo scudetto…”

Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati il giornalista parla della lotta scudetto e non solo

"L'Atalanta se la gioca per lo Scudetto con Juventus e Inter. Parallelismo Mourinho-Spalletti? Mou viaggia in totale sintonia con i vertici societari, mentre il toscano avrà delle gatte da pelare con il Napoli. Sono state perdite clamorose quelle di Donnarumma e Calhanoglu. Definire questo Milan più forte di quello dello scorso anno è un'affermazione che Pioli fa per dare forza a sé stesso e al gruppo".