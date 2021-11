Dotto: “Mourinho deve scollare le sue scelte dal suo ego. L’addio di Dzeko…”

Ospite a TMW Radio, il giornalista Giancarlo Dotto a ha parlato del momento della Roma e in particolare di José Mourinho

Ospite a TMW Radio, durante Maracanà, il giornalista Giancarlo Dotto a ha parlato del momento della Roma e in particolare di José Mourinho: "Credo serva più tempo a Mourinho. Arriva in difficoltà oggettiva, forse questo è il coefficiente più alto che ha incontrato nella sua carriera. La perdita di Dzeko, poi l'eclissi di Mkhitaryan e Smalling sono state agghiaccianti. La difficoltà iniziale si è moltiplicata, diventata gigantesca. A gennaio vedremo, ma il tempo gli serve. Mourinho tende troppo a rimarcare il suo ruolo di allenatore. Le sue idee sono diverse dagli altri, non è indietro. Deve scollare le sue scelte dal suo ego, tutto qui. Ha fatto già marcia indietro su sue scelte, inutilmente estreme. Sono ottimista".