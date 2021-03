Drago: “Questo scudetto può perderlo solo l’Inter, ha più qualità di tutti”

Massimo Drago ha fatto il punto sulla lotta scudetto, convinto che l'Inter di Antonio Conte sia la prima candidata a portarsi a casa il titolo

"Per me questo campionato può solo perderlo l'Inter, ha dimostrato di avere più esperienza e qualità delle altre. In più ha il vantaggio di non giocare le coppe europee, Conte può preparare le partite in una settimana mentre gli altri devono sprecare energie".