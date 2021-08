Drago: “Lukaku? C’è un solo giocatore che potrebbe sostituirlo”

Le considerazioni dell'allenatore a proposito del possibile sostituto dell'attaccante belga in caso di cessione al Chelsea

"E' insostituibile. L'unico che lo potrebbe sostituire è Zapata". Queste le parole pronunciate dall'allenatore Massimo Drago, intervenuto ai microfoni di TMW in giornata. Il riferimento è ovviamente ad una eventuale partenza di Romelu Lukaku, che lascerebbe l'Inter soltanto in caso in cui chiedesse di andar via.