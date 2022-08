Dragowski: “Contro l’Inter non puoi fare nemmeno un errore. La differenza si è vista”

Al termine di Inter-Spezia, Bartlomiej Dragowski, il migliore in campo dei suoi, ha commentato la gara ai canali ufficiali del club ligure. "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, contro una grande squadra come l’Inter per portare a casa qualcosa non puoi permetterti di fare neanche un errore. Abbiamo fatto la nostra partita ma la vittoria è merito della loro forza. La differenza di livello si è vista, è evidente che stiamo giocando due campionati diversi, credo che la rosa dell’Inter sia la più completa del campionato".