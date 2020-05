Coronavirus, Dinamo Dresda: trovati due giocatori positivi, ripartenza rinviata

La Germania ha deciso di ripartire, ma il coronavirus continua a colpire il calcio tedesco. Come riportato da gazzetta.it, infatti, due giocatoridella Dinamo Dresda , club di Zweite Liga, serie B tedesca, sono stati trovati positivi al Covid_19. L’intera squadra, per questo motivo, osserverà una periodo di 14 giorni di isolamento e, di conseguenza, il match di campionato contro l’Hannover, in programma il 17 maggio, non si giocherà. La Lega da lunedì deciderà il da farsi sul programma del campionato.

Ralf Minge, d.s. del club, ha commentato così: “Ultimamente abbiamo fatto degli sforzi immensi, sia come personale che come logistica, per attuare perfettamente ogni misura medica e igienica. Siamo in contatto con le autorità sanitarie per coordinarci in merito alle prossime fasi. Non potremo allenarci e partecipare alle competizioni per 14 giorni”.

(Fonte: gazzetta.it)