Driessen: “Onana ha messo in scena una commedia. Al nostro giornale aveva detto…”

Il giornalista olandese attacca il portiere che qualche giorno fa ha firmato un quinquennale con l'Inter

André Onana ha firmato il contratto che lo legherà all'Inter per le prossime cinque stagioni a partire dall'1 luglio 2022. Il giornalista olandese, Valentijn Driessen, non è stato tenero nei confronti del portiere, impegnato in questi giorni con il Camerun in Coppa D'Africa. "Certo che ha messo in scena un'intera commedia. Capisco che era in una situazione difficile e non poteva fare altro. Ma al nostro giornale ha detto che non si trattava dell'Inter. Ovviamente c'erano invece dei discorsi già da tempo".