Drogba incorona Lukaku: “Campione! Congratulazioni fratello”. Arriva la risposta

L'ex attaccante ivoriano ha dedicato un messaggio al bomber belga, suo compagno di squadra ai tempi del Chelsea

Non è un mistero che uno degli idoli di Romelu Lukaku sia Didier Drogba: un'ammirazione e un esempio che si sono trasforate in amicizia quando i due si sono ritrovati in squadra insieme ai tempi del Chelsea. L'ex attaccante ivoriano, con un messaggio postato su Twitter, ha voluto complimentarsi con il belga per la conquista dello scudetto con l'Inter: "Rispetto per il suo nome! Campione! Congratulazioni fratello mio". La risposta del bomber nerazzurro non si è fatta attendere, con un semplice "Grazie" che vale più di mille parole.