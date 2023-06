Ds Aarhus: “La cessione di Bisseck all’Inter una bella storia da raccontare”

Manca ancora l'ufficialità, ma Yann Aurel Bisseck può di fatto considerarsi un nuovo giocatore dell'Inter: il difensore tedesco, classe 2000, lascerà l'Aarhus e si trasferirà a titolo definitivo a Milano. Stig Inge Bjørnebye, direttore sportivo del club danese, in un'intervista concessa a Tipsbladet non ha nascosto lo stato più che avanzato della trattativa: "È una bella storia, ed è importante raccontare belle storie. L'ultima partita contro il Brøndby è stata una bella storia, così come la cessione di Bisseck. Aiuta a creare un'identità".